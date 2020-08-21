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В Токио в августе от аномальной жары погибли 148 человек

Большинство жертв - это люди старше 70 лет

Жара в Японии Фото из открытых источников

В столице Японии с начала месяца от аномальной жары погибли 148 человек. Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что только в течение последней недели в Токио от солнечных ударов погибли 17 человек. Большинство жертв  -это люди старше 70 лет.

Известно, что аномальная жара в Японии, которая вызывает много смертельных случаев продолжается в течение последних двух недель. В частности, в пятницу, 21 августа, дневная температура воздуха в стране составляла до +37 градусов по Цельсию.

Напомним, в американской Долине Смерти недавно зафиксировали новый температурный рекорд за более чем вековой период - 54,4 градуса по Цельсию. В случае подтверждения показателей эта температура будет считаться самой высокой зарегистрированной на Земле за последние 107 лет.

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Ранее сообщалось, что на норвежском арктическом архипелаге Шпицберген, расположенном в 1300 километрах от Северного полюса, зафиксировали самую высокую за всю историю метеорологических наблюдений температуру. Столбик термометра на архипелаге достиг 21,7 градусов, установив новый рекорд за все время.

 

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