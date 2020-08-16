В Тихановской озвучили требования протестующих

Протесты в Бресте TUT.by

Протестующие требуют отставки Лукашенко и освобождения всех задержанных

Участники протестов в Беларуси требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко. Также от силовых органов требуют немедленно прекратить насилие. Об этом на акции протеста в Минске заявила соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, передает РБК-Украина.

По ее словам, главное требование - отставка Лукашенко.

"26 лет кошмара должны закончиться, это не должно продолжаться", - заявила Колесникова и добавила, что в стране должны пройти новые выборы президента.

Она подчеркнула, что Тихановская одержала победу на выборах 9 августа согласно "многочисленным свидетельствам".

"Мы требуем немедленно прекратить насилие. Ни один из причастных к насилию не был наказан, до сих пор не освобождены люди из тюрем", - также отметила Колесникова.

Она уточнила, что протестующие требуют отпустить политзаключенных Сергея Тихановского, Виктора и Эдуарда Бабарико и других, а также 4 тысячи человек, которые остаются в тюрьмах.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не "отдаст" Беларусь даже после своей смерти.

Новости по теме: В Беларуси объявлена общенациональная забастовка

Напомним, во время этого же митинга Александр Лукашенко, заявил, что у случае повторных выборов Беларусь погибнет "как государство, как народ, как нация". Также он пожаловался на Украину, которая вместе с Польшей, Литвой, Латвией требует провести повторные выборы.