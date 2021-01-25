В течение 23 лет на планете исчезло 28 трлн тонн льда, - исследование

BBC

Исследование показывает, что в общей сложности за 23 года произошло увеличение скорости таяния льда на 65%

С 1994 по 2017 годы Земля потеряла 28 триллионов тонн льда. Об этом сообщает "SkiTechDaily".

В сообщении отмечается, что группа исследователей Университета Лидса с помощью спутников провела исследование глобальных потерь льда. Ученые установили, что уровень потери льда с Земли заметно вырос за последние три десятилетия – с 0,8 трлн тонн в год в 1990-х до 1,3 трлн тонн в год в 2017 году.

Исследование показывает, что в целом за 23 года произошло увеличение скорости таяния льда на 65%.



Такое быстрое таяние льда по всей планете повышает уровень моря, а вместе с тем повышает и риск затопления прибрежных общин и грозит уничтожением природных сред обитания, от которых зависит дикая природа.

Исследователи отметили, что рекордная скорость таяния льда обусловлена в первую очередь ростом потерь от полярных ледяных покровов в Антарктиде и Гренландии.

"Хотя каждый регион, который мы изучали, терял лед, больше всего ускорились потери ледникового покрова Антарктики и Гренландии. Сейчас ледяные покровы придерживаются худших сценариев потепления климата, изложенных Межправительственной комиссией по вопросам изменения климата. Повышение уровня моря в таких масштабах будет иметь очень серьезные последствия для прибрежных общин этого века", - отметил научный сотрудник Центра наблюдения и моделирования полярных процессов Лидса, доктор Томас Слейтер.

Стоит отметить, что эксперимент охватил 215 тыс. горных ледников, распространенных по всей планете, полярные ледяные покровы Гренландии и Антарктиде, ледяные шельфы, что плавают вокруг Антарктиды, и морской лед, который дрейфует в Северном Ледовитом и Южном океанах.

Ранее сообщалось, что в Антарктиде на острове Галиндез, где расположена украинская станция "Академик Вернадский", откололся край ледника.