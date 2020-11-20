В Тбилиси задержали мужчину, захватившего заложников в офисе микрофинансовой организации

В Грузии мужчина захватил в заложники 9 человек Фото из открытых источников

Нападавший требовал от парламента немедленно принять три социальных закона

Все граждане, удерживаемые в качестве заложников в микрофинансовой организации в Тбилиси, освобождены, а нападавший задержан. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Ранее стало известно, что мужчина выдвинул свои требования с помощью социальной сети.

"Мои требования, чтобы собрались все парламентарии, те, кто были до выборов, кто участвует в выборах, и приняли три закона", - заявил он.

Нападающий требовал от парламентариев отменить азартные игры, в том числе, и онлайн-игры, снизить банками процентную ставку по кредиту до 7% и снизить цены на медикаменты.

В результате переговоров поэтапно удалось освободить всех девятерых заложников. Никто из них не пострадал.

На месте происшествия остаются полицейские, а также бригады скорой медицинской помощи. Проезжая часть перекрыта.

В связи с произошедшим МВД начало следствие по статьям 236 и 179 УК Грузии, относительно незаконного приобретения-хранения огнестрельного оружия и разбой.

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Ранее сообщалось, что в столице Грузии Тбилиси неизвестный вооруженный мужчина ворвался в помещение микрофинансовой организации и захватил девять заложников.