В Тбилиси задержали мужчину, захватившего заложников в офисе микрофинансовой организации
Нападавший требовал от парламента немедленно принять три социальных закона
Все граждане, удерживаемые в качестве заложников в микрофинансовой организации в Тбилиси, освобождены, а нападавший задержан. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
Ранее стало известно, что мужчина выдвинул свои требования с помощью социальной сети.
"Мои требования, чтобы собрались все парламентарии, те, кто были до выборов, кто участвует в выборах, и приняли три закона", - заявил он.
Нападающий требовал от парламентариев отменить азартные игры, в том числе, и онлайн-игры, снизить банками процентную ставку по кредиту до 7% и снизить цены на медикаменты.
В результате переговоров поэтапно удалось освободить всех девятерых заложников. Никто из них не пострадал.
На месте происшествия остаются полицейские, а также бригады скорой медицинской помощи. Проезжая часть перекрыта.
В связи с произошедшим МВД начало следствие по статьям 236 и 179 УК Грузии, относительно незаконного приобретения-хранения огнестрельного оружия и разбой.
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Ранее сообщалось, что в столице Грузии Тбилиси неизвестный вооруженный мужчина ворвался в помещение микрофинансовой организации и захватил девять заложников.