В Тбилиси вооруженный мужчина захватил в заложники девять человек: Силовики начали спецоперацию

В Грузии мужчина захватил в заложники 9 человек Фото из открытых источников

Пока о требованиях нападающего пока ничего неизвестно

В столице Грузии Тбилиси неизвестный вооруженный мужчина ворвался в помещение микрофинансовой организации и захватил девять заложников. Об этом сообщает Rustavi2.

Как отмечается, вся территория захваченной организация, которая расположена на проспекте Церетели, на данный момент оцеплена полицией.

Сейчас МВД не предоставляет подробностей происшествия, лишь подтверждает, что вооруженный мужчина ворвался в помещение организации. Глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе подтвердил, что нападавший удерживает девять человек. По данным СМИ, о требованиях нападавшего пока ничего не известно.

Напомним, подобный инцендент уже случался в Грузии в октябре. Тогда в городе Зугидди двое мужчин совершили нападение на филиал "банка Грузии" и взяли в заложники работников и клиентов учреждения.