В Таиланде женщину посадили на 43 года за критику монархии

Фото из открытых источников

Сначала ей присудили 87 лет лишения свободы, но после признания вины срок сократили вдвое

В Таиланде суд приговорил бывшую госслужащую к 43 годам заключения за распространение подкастов с критикой королевской власти. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что 65-летняя Анчан Прилерт разместила в Ютубе и Фейсбуке 29 подкастов с критикой монархии в Таиланде. Суд признал, что они оскорбляют королевскую власть государства.

В итоге Прилерт осудили на 87 лет заключения. После того как женщина, отдавшая госслужбе 40 лет, признала вину, срок сократили вдвое.

Отмечается, что это самый длинный тюремный срок по делу об оскорблении монархии в истории Таиланда.

Новости по теме: В США арестовали "викинга" и других участников штурма Капитолия

Напомним, 17 января в России в аэропорту "Шереметьево" приземлился самолет с оппозиционером Алексеем Навальным. Во время прохождения пограничного контроля политика задержали российские правоохранители.

На следующий день Алексею Навальному во время суда назначили 30-дневный срок заключения. Сам политик записал видеообращение, в котором призывает россиян "выходить на улицы".