В Таиланде помиловали осужденных украинцев, семеро вышли на свободу

Король Таиланда Рама Х Фото из открытых источников

Королевское помилование получили 16 украинцев

В Таиланди по случаю дня рождения короля Рамы Х продолжается помиловании осужденных, под него попадают в том числе граждане Украины. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Таиланде.

Сообщается, что двум украинцам сократили тюремный срок на 1/6 без учета проведенного в исправительном учреждении времени, семерым наполовину сократили оставшийся срок. Также сообщается, что остальные семеро были полностью освобождены из-под стражи.

"Посольство и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия для обеспечения соблюдения законных прав и интересов всех граждан Украины в Таиланде, Лаосе и Мьянме, в том числе тех, кто пока еще находится в местах лишения свободы этих стран", - добавили в посольстве.

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Ранее сообщалось, что в Таиланде 17-летний парень убил отца после того, как тот попросил юношу оторваться от компьютера и прекратить онлайн-игру.