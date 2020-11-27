В Таиланде нашли скелет кита возрастом до пяти тысяч лет

Скелет состоит из 19 полных позвонков, 5 ребер с каждой стороны, лопатки левых плавников и черепа с идеальными челюстями

Как отмечается, кости были найдены в начале ноября примерно в 12 км от побережья на запад от столицы Бангкока. Скелет был выложен последовательно и состоял из 19 полных позвонков, 5 ребер с каждой стороны, лопатки левых плавников и черепа с идеальными скулами.

Останки кита, который существовал 3-5 тыс. лет назад Facebook/Варавут Сильпо-арча

Считается, что этот 12-метровый скелет принадлежит полосатику Брайда.

На фотографиях, опубликованных министром, видно, что кости почти полностью сохранились. По его словам, на сегодня восстановлено более 80% скелета.

Кроме скелета кита, в прилегающих районах, экспедиция также обнаружила остатки других живых существ, таких как: акульи зубы, скаты, черепахи, крабы и древесный мусор.

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Напомним, ранее специалисты Национального управления атмосферных и океанографических исследований США впервые записали пение японского кита - самого редкого кита в мире. Всего было записано четыре отдельных песни в пяти регионах Берингова моря. На это у ученых ушло восемь лет.