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В суде Нидерландов сегодня возобновляются слушания по делу МН17

После этого 25 ноября суд решит, какие запросы принимать, а какие отклонить

В Нидерландах в четверг, 12 ноября, состоится очередное судебное заседание по делу сбитого малайзийского самолета рейса МН17 над Донбассом, передает "Европейская правда".

Как отмечается, сторона обвинения в четверг и, возможно, в пятницу, отреагирует на запросы защиты в отношении расследования. 

После этого 25 ноября суд решит, какие запросы принимать, а какие отклонить.

В начале ноября во время трех дней слушаний выступали адвокаты одного из четырех обвиняемых, спецназовца ГРУ Олега Пулатова. 

Как сообщает "Укринформ", защита Пулатова требует заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства.

Также адвокаты предложили суду записать вопрос для их клиента Пулатова.

Со своей стороны, сторона обвинения поинтересовалась, как можно допросить подозреваемых Гиркина, Дубинского и Харченко. 

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Напомним, ранее на суде по делу о крушении рейса MH17 на Донбассе показали обращение Олега Пулатова - единственного подозреваемого, который согласился на участие в процессе. В нем он отрицает свою вину.

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