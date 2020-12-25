В столице Рождества впервые за сто лет отменили массовые гуляния

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В целом новогодние и рождественские празднования из-за пандемии ограничены не только во Франции

В столице Рождества – французском Страсбурге впервые за более чем сто лет не проводятся традиционные ярмарки и массовые публичные празднования, передает "Укринформ".

Новогодние и рождественские праздники ограничены карантинными запретами, введенными во Франции, а также в других странах Европы и мира, за пандемии COVID-19, передает корреспондент Укринформа.

В городе зажгли традиционную елку, улицы и площади украсили иллюминацией. Но в этом году из-за карантина было возбуждено пятисотлетнюю традицию: не проводятся новогодние и рождественские ярмарки, когда жители исторического французского региона Эльзас и многочисленные гости имели возможность приобрести сувениры, посетить культурно-художественные мероприятия, отведать уличные блюда и горячее вино

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В историческом измерении самый большой перерыв, когда в Страсбурге не проводились рождественские ярмарки и массовые празднования, выпал на четыре года Первой мировой войны.

На несколько дней была приостановлена работа ярмарок в декабре 2018 года – когда исламистский радикал расстрелял людей в центре города.

Сейчас в Страсбурге и других городах Франции проводится антитеррористическая операция; улицы усиленно патрулируются стражами порядка и военными с боевым автоматическим оружием. Меры безопасности усилились на период рождественских и новогодних праздников.

Еще одно тревожное событие, которую на Рождество обсуждают в Страсбурге, это выявление накануне на территории Германии, за 50 км от границы с Францией, в случае инфицирования новым штаммом коронавирус. Заражена этим вирусом женщина прибыла в Германию самолетом из Великобритании.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что миру еще далеко до завершения пандемии коронавирус. ВОЗ старается быть осторожной в прогнозах по развитию ситуации с COVID-19.