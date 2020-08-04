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В столице Ливана прогремели два мощных взрыва, повреждены десятки зданий

Одной из причин инцидента называют взрыв на корабле с пиротехникой

Взрыв в Ливане Haaretz

В порту в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что сначала стало заметно дым, который поднимался вблизи береговой линии, а затем произошел большой взрыв и ударная волна. Известно, что дома на побережбе были повреждены во время взрыва.

По данным ливанских СМИ, машины скорой помощи транспортировали сотни раненых в местные больницы, а десятки, вероятно, погибли в инциденте. Журналисты сообщают, что внутри порта было найдено по меньшей мере шесть тел, а контакт с пожарной охраной и работниками порта был потерян. По меньшей мере десять человек погибли в результате взрыва.

Точные причины взрыва отличаются. Министр здравоохранения Ливана заявил, что в порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой. По его словам, погибших и раненых после взрыва "очень много".

В то же время, СМИ отмечают, что в порту вспыхнул пожар, который спровоцировал взрыв неподалеку от склада, где хранятся фейерверки. По другой информации, взрыв произошел на складе, где хранился бензин и легковоспламеняющаяся химия.

Кроме того, сообщается, что после взрыва в Ливане зафиксировали отключение Интернета. Пока неизвестно, где именно отключена сеть и что стало причиной этого.

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Напомним, недавно армия обороны Израиля объявила о чрезвычайной ситуации на северной границе с Ливаном. Это произошло в связи с перестрелкой между двумя странами.

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