В столице Грузии бесплатно тестируют на COVID-19, чтобы понять масштабы эпидемии

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Бесплатное тестирование проводят в течение двух дней

В Тбилиси 22 и 23 сентября проводят бесплатное тестирование на коронавирусную болезнь COVID-19 для всех заинтересованных. Об этом сообщает "Грузия Online".

По словам руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амирана Гамкрелидзе, цель такого тестирования - измерить интенсивность распространения инфекции в Тбилиси.

"Позади Дома Юстиции обустроена соответствующая территория, сегодня и завтра там будут брать образцы. Кто хочет, можете пройти тест, ответ будет на следующий день", - сказал Гамкрелидзе.

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Он также отметил, что для полноценного исследования нужны результаты тестов около тысячи человек. Это позволит понять ситуацию с распространением коронавируса в Тбилиси.

Как отмечается, за минувшие сутки в Грузии было зафиксировано 218 новых случаев заражения коронавирусом, из них 47 больных - из Тбилиси.

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Напомним, ранее в Агентстве гражданской авиации Грузии заявили, что ограничения на регулярные международные авиарейсы продлили до 30 сентября.