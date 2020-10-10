В США жителей Чикаго и Полтавы обвиняют в контрабанде оружия в Украину

В Штатах уже выдали ордер на арест украинца

Оружие Фото из открытых источников

В США суд выдвинул обвинительный акт предпринимателю из Чикаго и жителю Полтавы из-за нелегальный экспорт оружия в Украину. Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что с 2014 по 2016 годы 33-летний Глен Степул, владелец фирмы по продаже оборудования для горизонтального бурения, сговорился с 38-летним украинцем Андреем Якиным и вывезли или попытались вывезти из США в Украину оружие. В частности, речь идет о затворах и стволах пистолета из нержавеющей стали. Предполагаемые злоумышленники не имели необходимого разрешения Государственного департамента США, поэтому нарушили американские законы о контроле над экспортом оружия.

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В то же время указанные фигуранты и еще один соучастник экспортировали или попытались экспортировать прицелы для винтовок и камеры ночного видения. Для этого у них должно было быть разрешение Министерства торговли, но злоумышленники нарушили закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

По данным стороны обвинения, американский предприниматель прятал часть запрещенных для экспорта товаров в коробках из бурового оборудования, которые затем отправлял в Украину. В таможенной декларации говорилось, что груз якобы содержит товары для дома, косметику, игрушки, канцтовары и тому подобное. Однако, запрещенные товары перехватили на таможне Львова в сентябре 2014 года.

Известно, что во время слушания в Окружном суде Чикаго американец признал себя невиновным по всем обвинениям. Следующее слушание по его статусу состоится 16 декабря. При этом в США выдали ордер на арест украинца Якина, который по данным следствия проживает в Полтаве.

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Напомним, не так давно в Житомирской области разоблачили и задержали группу продавцов оружия. Во время обысков у фигурантов следователи изъяли 20 единиц вооружения.