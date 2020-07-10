В США женщина впервые будет служить в элитном спецподразделении – "Зеленых беретах"

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Имя женщины-солдата не разглашают ради ее безопасности

В Соединенных Штатах Америки впервые в истории женщина будет служить в элитном армейском спецподразделении "Зеленые береты" (Силы специальных операций армии США). Об этом сообщает CNN.

"Вы двигайтесь вперед и приобщаетесь к знаменитому подразделению "Зеленые береты", где вы будете делать то, к чему вас готовили: ставить под сомнение распространенные предположения, уничтожать препятствия, рушить стереотипы, совершать открытия — и будете достигать невозможного", — заявил на церемонии посвящения командующий силами спецопераций США генерал-лейтенант Фран Бъюде.

Заметим, что имя женщины-солдата не разглашают. Это нужно для того, что защитить ее для проведения дальнейших военных операций. Однако, по данным издания, женщина недавно прошла специальную подготовку для служения в спецвойсках.

К слову, Вооруженные силы США сняли ограничения на службу женщин в 2016 году. Несмотря на это, "Зеленые береты" оставались одним из последних подразделений, где их не было вообще.

Отмечается, что женщины и ранее успешно проходили обучение по подготовке к службе в Силах специальных операций армии США. Так, в 1980 году капитану Кейт Уайлдер позволили завершить обучение, однако только после соответствующего решения суда.

Справка:

Силы специальных операций армии США – активный и резервный компоненты войск специального назначения сухопутных войск США, которые объединяются под общим руководством Командования специальных операций армии США для выполнения разнородных специальных операций.

Силы специальных операций армии США носят название "зеленые береты", из-за головного убора — берета зеленого цвета, который является отличительной особенностью данного рода войск США.

Основной их задачей является противодействие террористической деятельности или социальным беспорядкам за рубежом.

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Напомним, недавно Соединенные Штаты Америки обвинили Иран в террористических атаках в 40 странах и гибели 360 человек.