В США заявили о повышенной угрозе насилия, она будет сохраняться несколько недель

Штурм Капитолия REUTERS

Жертвами последних беспорядков стали 5 человек

Министерство внутренней безопасности США (DHS) предупредило о существовании повышенной угрозы насилия в стране. Эта угроза будет сохраняться в США в ближайшие недели. Об этом говорится на сайте министерства.

"В это время в Соединенных Штатах существует повышенная угроза, которая, вероятно, сохранится в ближайшие недели", - заявили в ведомстве.

В министерстве не владеют никакой информацией, которая бы указывала на конкретный вероятный заговор, ведь в последние дни продолжались беспорядки с насилием.

"Мы по - прежнему обеспокоены тем, что люди, разочарованные действиями властей и сменой президента, руководствуясь другими возможными оскорблениями или идеологическими причинами, которые подпитывают ложными нарративами, могут продолжать мобилизовать граждан совершать насилие", - заявили в DHS.

Напомним, 6 января, в Вашингтоне сторонники Дональда Трампа собрались на многотысячный митинг, после чего отправились штурмовать Капитолий. По данным СМИ, во время беспорядков погибли четыре человека. Подробнее о происходящем в Вашингтоне читайте здесь.

На фоне этих событий спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала к немедленному устранению действующего президента Дональда Трампа с должности посредством принятия 25-й поправки Конституции.

В то же время исполняющий обязанности федерального прокурора США Майкл Шервин сообщил, что прокуратура изучит роль всех действующих лиц в беспорядках, произошедших в среду в Вашингтоне, в том числе участие президента США Дональда Трампа в подстрекательстве толпы.

Впоследствии стало известно, что в результате беспорядков в США 6 января, которые сопровождались захватом Капитолия, погибло пять человек.