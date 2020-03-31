В США заявили, что в сентябре начнут испытания на людях вакцины против коронавируса

Разработчики утверждают, что вакцину можно будет использовать в критических случаях уже в начале следующего года

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Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson начинает испытания на людях их экспериментальной вакцины против коронавируса уже в сентябре. Об этом сообщает Голос Америки.

Согласно сообщению, накануне руководство компании заявило, что вместе с Министерством здравоохранения и социальных услуг США выделяет 1 млрд долларов на разработку вакцины.

В случае, если испытание на людях пройдет удачно, то они готовы выработать более миллиарда доз вакцины, а уже в начале 2021 года первые партии вакцины будут доступны для использования в критических случаях.

В компании отмечают, что согласно исследованиям, вакцина, скорее всего, будет эффективной, и они имеют производственные мощности, чтобы запустить производство в сравнительно короткие сроки.

После того в течение нескольких недель Johnson & Johnson планирует увеличить производство, чтобы до середины 2021 года иметь уже несколько сотен миллионов доз, а до конца года – миллиард доз вакцины.

Как отмечается, другая американская фармацевтическая компания Moderna Therapeutics of Cambridge уже начала испытания на людях своей версии вакцины. В Министерстве здравоохранения и социальных услуг США говорят, что сотрудничают с обеими компаниями, чтобы ускорить разработку вакцины.

Напомним, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что Соединенные Штаты Америки могут получить вакцину от коронавируса COVID-19 до весны 2021 года.