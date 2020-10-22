Разведка США обвинила Иран и Россию в краже данных американских избирателей

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф Фото из открытых источников

По словам Рэтклиффа, Москва и Тегеран планируют использовать данные, чтобы "вносить сумятицу и сеять хаос"

Российская Федерация и Иран незаконно получили данные избирателей Соединённых Штатов Америки в преддверии президентских выборов США. Об этом заявил директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф, передаёт Deutsche Welle.

По словам Рэтклиффа, Москва и Тегеран планируют использовать данные для того, чтобы "вносить сумятицу, сеять хаос и подорвать доверие к американской демократии".

Сообщается, что Иран использовал полученные данные для рассылки на электронную почту некоторых американцев и-мейлы с целью вызвать в стране беспорядки и навредить президенту Дональду Трампу.

Кроме того, Иран начал распространять видеоролик с недостоверной информацией о механизме удаленного голосования по почте с целью сделать его уязвимым для манипуляций из-за рубежа.

К слову, ранее Трамп уже заявлял, что при масштабном голосовании по почте итоги выборов могут быть сфальсифицированы, а само голосование станет уязвимым для вмешательства из-за границы.

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Напомним, недавно сотрудники разведки США заявили, что Российская Федерация причастна к публикации в СМИ писем сына кандидата в президента Джо Байдена Хантера. Как отмечается, в этом в целом убеждены более 50 разведчиков. В то же время они не могут предоставить неопровержимых фактов, которые подтвердят причастность Москвы.