В США завели 25 дел о внутреннем терроризме после штурма Капитолия

Штурм Капитолия AP

У протестующих обнаружили длинноствольное огнестрельное оружие, взрывные устройства и коктейли Молотова

Власти Соединенных Штатов Америки возбудили 25 дел о случаях внутреннего терроризма в связи с беспорядками в Конгрессе. Об этом в Twitter сообщил конгрессмен-демократ Джейсон Кроу, который обсудил этот вопрос с Министром армии страны Райаном Маккарти.

"Маккарти заявил, что по меньшей мере 25 дел о внутреннем терроризме были открыты в результате нападения на Капитолий", — заявил Кроу.

Как отмечается, в ходе беспорядков было обнаружено длинноствольное огнестрельное оружие, взрывные устройства, коктейли Молотова, а также пластиковые наручники. По словам конгрессмена, это позволяет предположить, что большее бедствие удалось предотвратить.

Также Джейсон Кроу подчеркнул, что в Пентагоне знают о возможных угрозах от потенциальных террористов в дни перед инаугурацией избранного президента США Джо Байдена. Однако, министр армии США заверил конгрессмена, что Минобороны работает с правоохранителями для подготовки к обеспечению безопасности.

Напомним, 6 января в Вашингтоне сторонники Дональда Трампа собрались на многотысячный митинг у здания Конгресса, который перерос в штурм Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.