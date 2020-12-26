В США зарегистрировали первую аллергическую реакцию на вакцину Moderna
Препарат вызвал аллергию у врача
В США вакцина против коронавирусной болезни COVID-19 от компании Moderna вызвала серьезную аллергическую реакцию у мужчины, которому ввели препарат. Об этом сообщает ABC News.
Отмечается, что прививку получил врач Бостонского медцентра Хоссейн Садразаде. После вакцинации он находился под наблюдением медиков, но вскоре у него началась аллергическая реакция, в результате чего была сделана инъекция адреналина. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо.
Врач рассказал, что специально решил сделать прививку вакциной Moderna, а не Pfizer, из-за страданий от аллергий. По его словам, через минуту после укола он почувствовал учащенное сердцебиение, у него онемел язык, а давление резко упало.
Известно, что ранее представительница компании Moderna доктор Жаклин Миллер сообщала об отсутствии подтверждения сигналов относительно аллергических реакций на вакцину.
Напомним, недавно компания Moderna вместе с партнерами начала распространять в США вторую утвержденную в стране вакцину от коронавирусной болезни COVID-19. В начале января американское правительство планирует доставить в различные штаты страны около 20 миллионов доз препаратов от Pfizer и Moderna.