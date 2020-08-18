live
Новости » Мир Читати новину українською

В США зафиксировали случай инфицирования человека чумой

В Китае мужчина погиб от бубонной чумы

 24 Канал

Он был заражен, вероятно, после укуса блохи

В штате Калифорния (США) обнаружили заражение человека чумой, которую в последний раз фиксировали еще в 2015 году. Об этом сообщает Los Angeles Time.

Отмечается, что житель округа Эльдорадо, вероятно, заразился после укуса блохи. В этом районе с 2016 по 2019 год были обнаружены 20 грызунов-носителей бацилл чумы.

Как сообщается, последние случаи инфицирования чумой были зафиксированы в Калифорнии у двух жителей округа Лос-Анджелес. Вероятно, они были заражены во время посещения Йосемитского национального парка на границе со штатом Невада. Оба пациента выздоровели.

В июле нынешнего года случай заражения бубонной чумой был зарегистрирован в штате Колорадо.

По данным Центров по контролю над заболеваниями и профилактике, с начала прошлого века в США было зарегистрировано около тысячи случаев заболевания чумой.

Новости по теме: Бубонная чума в Китае и Монголии: Угрожает ли человечеству "черная смерть" Средневековья

Ранее сообщалось, что власти китайского региона Внутренняя Монголия "закрыли" одну из деревень после того, как местный житель умер от бубонной чумы.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Интерпол объявил в розыск топ-менеджера Wirecard, которого связывают с ГРУ У Трампа раскритиковали российскую вакцину от коронавируса В Киеве задержали бывшего участника "Самообороны Крыма" Количество случаев COVID-19 в РФ превысило 860 тысяч
Loading...

программы канала ZIK

Дмитрий Спивак | Hard с Влащенко | 17.08.20
Анна Герман | Ток-шоу
Местные выборы. Эпоха бедности. В каком состоянии экономика? | Ток-шоу
Наступление на СМИ. Годовщина пожара в отеле
Протестные настроения. Давление на оппозицию. Отмена выборов на Донбассе | Ток-шоу
Дела Порошенко. Цена госдачи. Карантин в деталях: Правила зонирования | Детали недели | 15.08.20