В США зафиксировали случай инфицирования человека чумой

В Китае мужчина погиб от бубонной чумы 24 Канал

Он был заражен, вероятно, после укуса блохи

В штате Калифорния (США) обнаружили заражение человека чумой, которую в последний раз фиксировали еще в 2015 году. Об этом сообщает Los Angeles Time.

Отмечается, что житель округа Эльдорадо, вероятно, заразился после укуса блохи. В этом районе с 2016 по 2019 год были обнаружены 20 грызунов-носителей бацилл чумы.

Как сообщается, последние случаи инфицирования чумой были зафиксированы в Калифорнии у двух жителей округа Лос-Анджелес. Вероятно, они были заражены во время посещения Йосемитского национального парка на границе со штатом Невада. Оба пациента выздоровели.

В июле нынешнего года случай заражения бубонной чумой был зарегистрирован в штате Колорадо.

По данным Центров по контролю над заболеваниями и профилактике, с начала прошлого века в США было зарегистрировано около тысячи случаев заболевания чумой.

Ранее сообщалось, что власти китайского региона Внутренняя Монголия "закрыли" одну из деревень после того, как местный житель умер от бубонной чумы.