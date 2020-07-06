В США зафиксировали редкую амебу, которая "питается мозгом человека"

Одноклеточная амеба Naegleria fowleri ВВС Украина

В организм человек такая амеба попадает через нос

В американском штате Флорида человек был инфицирован редкой амебой, которая способна поражать мозг человека и нервную систему и в конце концов вызывать смерть. Об этом сообщает "ВВС Украина".

Согласно сообщению, пациента зарегистрировали в округе Хиллсборо. Обычно инфицированные имеют такие симптомы: повышение температуры, тошнота, рвота, сильные головные боли. В мозгу амеба быстро размножается, впоследствии вызывает кровоизлияния, некроз, первичный амебный менингоэнцефалит. Большинство больных умирает в течение недели.

Также известно, что одноклеточная амеба Naegleria fowleri обычно живет в теплой воде, а в организм человека попадает через нос. От человека к человеку она не передается.

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Именно поэтому Служба здравоохранения Флориды призвала жителей округа Хиллсборо избегать контактов носа с водой из кранов и других источников.

Как отмечается, заражения такой амебой регистрируют в южных штатах США, но бывали случаи на других континентах, в частности, и в Европе. Всего с 1962 года во Флориде зарегистрировали 37 случаев заражения.

Чаще инфицирование происходит в теплые летние месяцы в различных водоемах - озера, реки, пруды и канал. За период с 2009 по 2018 год в стране зафиксировали лишь 34 инфицированных этой амебой, 30 из которых заразились через воду из водоемов, а еще четверо через контакт с загрязненной водопроводной водой.

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