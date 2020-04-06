В США зафиксировали более 30 тыс. новых случаев коронавируса за сутки

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Сейчас в США зафиксировано 337 620 случаев заражения коронавирусом, из которых 9643 человека умерли

За последние сутки в Соединенных Штатах Америки подтвердили более 30 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

В настоящее время в США зафиксировано 337 620 случаев заражения коронавирусом, из которых 9643 человека умерли. Эпицентром заболеваемости в стране стал Нью-Йорк. На сегодня там подтвердили 123 160 случаев заражения вирусом и 4159 зафиксированных смертей.

Чтобы замедлить распространение вируса в большинстве штатов приказали жителям оставаться дома, за исключением необходимых поездок.

Однако в восьми штатах, еще не обязали жителей оставаться дома: Арканзас, Айова, Небраска, Северная Дакота, Южная Каролина, Южная Дакота, Юта и Вайоминг.

Джорджия, где зафиксировано 6600 случаев и более 200 смертей, приказали жителям оставаться дома, но потом позволили открыть некоторые пляжи.

Напомним, по состоянию на 08:00 понедельника, 6 апреля, общее количество больных коронавирусной болезнью COVID-19 по всему миру составляет 1 274 956 человек.