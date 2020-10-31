В США зафиксировали более 100 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки и установили мировой антирекорд

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Предыдущий суточный антирекорд был установлен в Индии

В США в течение пятницы, 30 октября, зафиксировали 100,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19, что стало новым мировым антирекордом. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что сейчас общее количество случаев коронавируса в США с начала пандемии уже превысило 9 миллионов, и составляет почти 3% населения страны. При этом в результате осложнений от COVID-19 умерли почти 229 тыс. американцев. В частности, 926 - за прошедшие сутки.

Также известно, что антирекорд по количеству новых случаев коронавируса устанавливается в США уже пятый раз за 10 дней. Кроме того, за последние две недели в стране зафиксировали миллион новых случаев.

Предыдущий антирекорд по суточному приросту был установлен в Индии. Там в сентябре зафиксировали 97,9 тысяч новых случаев заболевания за день.

Напомним, недавно в США исследователи из академии дерматологии и Международной лиги дерматологических сообществ обнаружили еще один симптом у больных COVID-19. Они заявили, что симптом связан с покраснением на пальцах ног и, преимущественно, проявляется в легкой форме.