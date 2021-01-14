В США задержали сторонника Трампа, который штурмовал Капитолий с флагом Конфедерации

Кевин Сифрид во время штурма Капитолия. 6 января

Как выяснилось, мужчину зовут Кевин Сифрид, он из города Делавэр

"Полиция арестовала мужчину, который на прошлой неделе был сфотографирован в Капитолии, держа во время беспорядков флаг Конфедерации", - сообщил неназванный представитель правоохранительных органов.

Как выяснилось, этот человек - Кевин Сифрид из города Делавэр.

Американское издание обратилось в ФБР относительно комментариев и ждет дополнительной информации.

Напомним, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа начали массовые беспорядки, в результате чего состоялся штурм Капитолия. Полиция взяла под арест трех участников протеста. Известно о пятерых пострадавших.

Ранее сообщалось, что в США Кристофера Стэнтона, который во время штурма Капитолия попал в кабинет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и заглянул в ее ноутбук, нашли мертвым в своем доме.