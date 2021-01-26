В США впервые министром финансов стала женщина

Джанет Йеллен The New York Times

Ранее Йеллен работала с Бараком Обамой

Сенат утвердил предложенную Джо Байденом кандидатуру на пост министра финансов США, впервые за всю историю страны министерство возглавит женщина - Джанет Йеллен. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, за кандидатуру 74-летней женщины проголосовало большинство сенаторов.

Следует заметить, что в 2014 году, в правление Барака Обамы, Йеллен стала первой женщиной, возглавившей Федеральную резервную систему США.

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Следует заметить, что еще до своего назначения на пост руководителя Министерства финансов, она выступала за жесткие санкции против России из-за оккупации Крыма и предлагала строже реагировать на внешние угрозы со стороны РФ.

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Напомним, ранее Сенат США одобрил кандидата на пост министра обороны генерала Ллойда Остина, это означает, что Пентагон впервые возглавит афроамериканец.