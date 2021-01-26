В США впервые министром финансов стала женщина
Ранее Йеллен работала с Бараком Обамой
Сенат утвердил предложенную Джо Байденом кандидатуру на пост министра финансов США, впервые за всю историю страны министерство возглавит женщина - Джанет Йеллен. Об этом сообщает Reuters.
Согласно сообщению, за кандидатуру 74-летней женщины проголосовало большинство сенаторов.
Следует заметить, что в 2014 году, в правление Барака Обамы, Йеллен стала первой женщиной, возглавившей Федеральную резервную систему США.
Следует заметить, что еще до своего назначения на пост руководителя Министерства финансов, она выступала за жесткие санкции против России из-за оккупации Крыма и предлагала строже реагировать на внешние угрозы со стороны РФ.
Напомним, ранее Сенат США одобрил кандидата на пост министра обороны генерала Ллойда Остина, это означает, что Пентагон впервые возглавит афроамериканец.