В США впервые испытают вакцину от коронавируса на детях

Pfizer начинает испытания вакцины от коронавируса на детях и подростках Фото из открытых источников

Участие в эксперименте примут дети в возрасте от 12 до 17 лет

Фармацевтическая компания США Pfizer Inc. намерена начать испытания экспериментальной вакцины против коронавируса COVID-19 на детях в возрасте от 12 лет. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, на этой неделе медицинский центр детской больницы города Цинциннати начнет вакцинировать подростков в возрасте от 16 до 17 лет. Позже прививки планируют сделать детям от 12 до 15 лет.

"Мы действительно думаем, что вакцинация детей и подростков будет важным компонентом в борьбе с распространением вируса... У детей могут развиться серьезные последствия, и это невозможно предсказать. Они также могут заразить других, более уязвимых людей", - отметил директор Центра исследований вакцин Роберт Фрэнк.

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По предварительной информации, участие в эксперименте согласились принять более 90 человек.

К слову, это будет первое испытание вакцины против коронавируса с участием детей в США.

Напомним, в сентябре президент США Дональд Трамп отмечал, что вакцина от коронавируса может быть готова в конце октября. По его словам, разработкой препарата в Соединенных Штатах занимаются четыре компании.

Всего в мире сейчас на завершающем этапе клинических испытаний находятся 10 потенциальных вакцин.