В США военный самолет упал возле жилых домов, есть погибшие

В результате аварии погиб весь экипаж самолета

В субботу, 24 октября, в штате Алабама (США) разбился самолет, в результате чего погибли по меньшей мере два человека. Об этом говориться на официальной Twitter-странице ВВС США, отвечающих за подготовку и готовность всех подразделений морской авиации.

"Самолет T-6B Texan II ВМС США потерпел крушение в Фоли, штат Алабама, сегодня примерно в 17:00 (полночь по Киеву - ред.). Экипаж самолета не выжил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что имена умерших не будут разглашены, пока не пройдет 24 часа после уведомления ближайших родственников. Также в военно-воздушых силах отметили, что информация о жертвах среди гражданского населения устанавливается.

Расследование причин и других подробностей крушения самолета продолжается.

VIDEO: A Navy aircraft plane crashed southeast of Mobile, Alabama and at least two people died



Developing details: https://t.co/CCyUqrF5oR pic.twitter.com/vxlsG7TwmI