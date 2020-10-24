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В США военный самолет упал возле жилых домов, есть погибшие

Крушение самолета в США twitter.com/wfaa

В результате аварии погиб весь экипаж самолета

В субботу, 24 октября, в штате Алабама (США) разбился самолет, в результате чего погибли по меньшей мере два человека. Об этом говориться на официальной Twitter-странице ВВС США, отвечающих за подготовку и готовность всех подразделений морской авиации.

"Самолет T-6B Texan II ВМС США потерпел крушение в Фоли, штат Алабама, сегодня примерно в 17:00 (полночь по Киеву - ред.). Экипаж самолета не выжил", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что имена умерших не будут разглашены, пока не пройдет 24 часа после уведомления ближайших родственников. Также в военно-воздушых силах отметили, что информация о жертвах среди гражданского населения устанавливается. 

Расследование причин и других подробностей крушения самолета продолжается. 

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Напомним, ранее в Германии на острове Узедом разбился легкомоторный самолет Pilatus PC 2, в результате чего погиб пилот, а еще один человек получил серьезные травмы, с которыми его доставили в больницу на вертолете. 

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