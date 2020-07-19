В США во время стрельбы пострадали 13 человек

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Жизни пострадавших ничего не угрожает

В американском городе Пиория штата Иллинойс произошла стрілянина на набережной. В результате инцидента ранения получили 13 человек. Об этом сообщает WGLT.

По словам сотрудника полиции Эми Дотсон, около 5 часов утра по местному времени офицеры получили информацию, что на набережной Піорії происходит драка, там собралось около 200 человек. Во время драки произошла стрельба.

Огнестрельные ранения получили 13 человек, двух из них госпитализировали на автомобиле скорой помощи: мужчина получил ранение в шею, а женщина - ранение в спину. Остальные раненые добирались в больницу на частном транспорте. Ни одна из травм не несет угрозы жизни пострадавших.

В настоящее время полиция устанавливает всех причастных к стрельбе, расследование продолжается.

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