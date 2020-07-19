live
Новости » Мир Читати новину українською

В США во время стрельбы пострадали 13 человек

Фото из открытых источников

Жизни пострадавших ничего не угрожает

В американском городе Пиория штата Иллинойс произошла стрілянина на набережной. В результате инцидента ранения получили 13 человек. Об этом сообщает WGLT.

По словам сотрудника полиции Эми Дотсон, около 5 часов утра по местному времени офицеры получили информацию, что на набережной Піорії происходит драка, там собралось около 200 человек. Во время драки произошла стрельба.

Огнестрельные ранения получили 13 человек, двух из них госпитализировали на автомобиле скорой помощи: мужчина получил ранение в шею, а женщина - ранение в спину. Остальные раненые добирались в больницу на частном транспорте. Ни одна из травм не несет угрозы жизни пострадавших.

В настоящее время полиция устанавливает всех причастных к стрельбе, расследование продолжается.

Новости по теме: В Киеве на Позняках произошла стрельба

Ранее сообщалось, что 4 июля, на Бессарабской площади в Киеве произошла массовая драка со стрельбой, в результате чего пострадали несколько человек. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Киеве подтвердили еще 76 случаев COVID-19, - Кличко В Донецкой ОГА обнаружили COVID-19 За сутки в Украине обнаружили 809 новых случаев COVID-19, общее количество заболевших превысило 57 тысяч, - Минздрав Все уже устали: Зеленский просит не спешить продолжать карантин более, чем на месяц
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Игорный бизнес, язык, местные выборы: Азартные игры украинской власти | 16.07.20
Быть ли игорному бизнесу? Новый глава НБУ. Рада ушла на каникулы | Детали недели | 18.07.20
Михаил Добкин | Народ против | 16.07.20
В ВРУ ликвидировали часть районов. Нардепы ушли на каникулы | Ток-шоу
Верещук VS Кличко. Праймериз
Верховная Рада уходит на каникулы. Законопроект Бужанского. Битва за Киев | Ток-шоу