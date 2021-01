В США в реке обнаружили ламантина, у которого на спине выцарапано "Трамп". Видео

Животное не сильно ранено, а надпись нацарапали на водорослях

Во Флориде в реке Гомосасса заметили ламантина, у которого на спине выцарапана надпись "Трамп". Природоохранные органы США начали расследование, передает BBC.

Согласно сообщению, чиновники сообщили, что животное не сильно ранено, а надпись нацарапали на водорослях, которые растут на его коже.

Изображение животного впервые опубликовала местная газета Citrus County Chronical, которые сразу начали распространяться в социальных сетях.

Ламантин с надписью "Трамп" Twitter/Eric Feigl-Ding

Federal authorities investigating after this manatee was found w/ 'Trump' etched onto its back in Florida. This incident is classified as "harassment of a manatee” & punishable by a $50k fine and/or up-to one year in prison: https://t.co/fK6u742JMg



: Citrus Co Chronicle pic.twitter.com/VGZk5WtYST