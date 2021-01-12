В США в реке обнаружили ламантина, у которого на спине выцарапано "Трамп". Видео

Ламантин Global Look Press

Животное не сильно ранено, а надпись нацарапали на водорослях

Во Флориде в реке Гомосасса заметили ламантина, у которого на спине выцарапана надпись "Трамп". Природоохранные органы США начали расследование, передает BBC.

Согласно сообщению, чиновники сообщили, что животное не сильно ранено, а надпись нацарапали на водорослях, которые растут на его коже.

Изображение животного впервые опубликовала местная газета Citrus County Chronical, которые сразу начали распространяться в социальных сетях.

Ламантин с надписью "Трамп" Twitter/Eric Feigl-Ding

Federal authorities investigating after this manatee was found w/ 'Trump' etched onto its back in Florida. This incident is classified as "harassment of a manatee” & punishable by a $50k fine and/or up-to one year in prison: https://t.co/fK6u742JMg



: Citrus Co Chronicle pic.twitter.com/VGZk5WtYST — John-Carlos Estrada (@Mr_JCE) January 12, 2021

Как отмечается, благотворительная организация по охране природы "Центр биологического разнообразия" предлагает 5 тыс. долларов за информацию, которая приведет к виновным.

"Понятно, что тот, кто причинил вред беззащитному, нежному гиганту, способен на жестокое насилие и должен быть немедленно задержан", — заявила директор Центра.

Справка:

Ламантины - крупные и медленные водные млекопитающие. В США они относятся к видам, находящихся под угрозой исчезновения, и любому, кто причинит ему вред, грозит до года тюрьмы и штраф в размере 50 тысяч долларов.

Во Флориде обитают около 6,3 тыс. ламантинов и считаются неофициальным символом штата.

Напомним, накануне представители Демократической партии, которых в Палате представителей большинство, внесли резолюцию "Об импичменте Дональда Джона Трампа, президента Соединенных Штатов Америки, за особо тяжкие преступления и проступки". Соответствующую резолюцию подписали по меньшей мере 218 демократов.

Кроме того, сегодня вечером, 12 января, Палата представителей проголосует за резолюцию, призывающую вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку к Конституции, чтобы отстранить Дональда Трампа от власти, а потом планирует проголосовать в среду по резолюции об импичменте.