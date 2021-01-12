В США в реке обнаружили ламантина, у которого на спине выцарапано "Трамп". Видео
Животное не сильно ранено, а надпись нацарапали на водорослях
Во Флориде в реке Гомосасса заметили ламантина, у которого на спине выцарапана надпись "Трамп". Природоохранные органы США начали расследование, передает BBC.
Согласно сообщению, чиновники сообщили, что животное не сильно ранено, а надпись нацарапали на водорослях, которые растут на его коже.
Изображение животного впервые опубликовала местная газета Citrus County Chronical, которые сразу начали распространяться в социальных сетях.
Federal authorities investigating after this manatee was found w/ 'Trump' etched onto its back in Florida. This incident is classified as "harassment of a manatee” & punishable by a $50k fine and/or up-to one year in prison: https://t.co/fK6u742JMg— John-Carlos Estrada (@Mr_JCE) January 12, 2021
: Citrus Co Chronicle pic.twitter.com/VGZk5WtYST
Как отмечается, благотворительная организация по охране природы "Центр биологического разнообразия" предлагает 5 тыс. долларов за информацию, которая приведет к виновным.
"Понятно, что тот, кто причинил вред беззащитному, нежному гиганту, способен на жестокое насилие и должен быть немедленно задержан", — заявила директор Центра.
Справка:
Ламантины - крупные и медленные водные млекопитающие. В США они относятся к видам, находящихся под угрозой исчезновения, и любому, кто причинит ему вред, грозит до года тюрьмы и штраф в размере 50 тысяч долларов.
Во Флориде обитают около 6,3 тыс. ламантинов и считаются неофициальным символом штата.
Напомним, накануне представители Демократической партии, которых в Палате представителей большинство, внесли резолюцию "Об импичменте Дональда Джона Трампа, президента Соединенных Штатов Америки, за особо тяжкие преступления и проступки". Соответствующую резолюцию подписали по меньшей мере 218 демократов.
Кроме того, сегодня вечером, 12 января, Палата представителей проголосует за резолюцию, призывающую вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку к Конституции, чтобы отстранить Дональда Трампа от власти, а потом планирует проголосовать в среду по резолюции об импичменте.