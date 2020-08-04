В США умер один из изобретателей компьютерной мыши Уильям Инглиш

Уильям Инглиш ВВС

Изобретателю был 91 год

На 92-м году жизни в Калифорнии от дыхательной недостаточности скончался инженер и исследователь Уильям Инглиш, который был одним из изобретателей компьютерной мыши. Об этом пишет BBC.

Уильям Инглиш умер 26 июля в Калифорнии, США, однако об этом стало известно только сейчас.

Инглиш родился в 1929 году в Кентукки, изучал электротехнику в университете, прежде чем пойти в ВМС США. После службы он поступил в Стэнфордский исследовательский институт. Там Уильям познакомился с Дугласом Энгельбартом, инженером, который хотел создать компьютер нового типа.

Результатом этого знакомства стала первая компьютерная мышка, которую в 1963 году выдвинул Энгельбарт. Первоначальной версией был деревянный блок с единственной кнопкой, а под ним были два колеса под углом 90 градусов, которые фиксировали вертикальное и боковое движение.

При этом ни Энгельбарт, ни Инглиш никогда не могли вспомнить, кому именно принадлежала идея назвать изобретение "мышкой".

"В первом отчете мы должны были назвать это как-то. "Коричневая коробка с кнопками" как-то не очень. Это должно было быть короткое имя. Очень очевидно короткое название", — сказал Инглиш.

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Напомним, накануне на 84-м году жизни умер лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм, который помог завершить конфликт в Северной Ирландии.

В частности, Джон Хьюм принимал активное участие в подписании Белфастского соглашения 1998 года о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии. В частности, именно за этот бесценный вклад он получил Нобелевскую премию мира 1998 года.