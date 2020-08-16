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В США умер младший брат Трампа

Роберту Трампу было 72 года

Дональд Трамп и Роберт Трамп Фото из открытых источников

В США ушел из жизни младший брат президента страны Дональда Трампа, Роберт Трамп. Об этом сообщил сам глава Штатов в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Отмечается, что президент США имел очень хорошие отношения со своим братом. "Я с тяжелым сердцем сообщаю, что мой замечательный брат Роберт мирно умер сегодня ночью. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Его будет очень не хватать, но мы снова встретимся. Его память будет жить в моем сердце навсегда. Роберт, я тебя люблю. Отдыхай в покое", – написал Дональд Трамп.

Известно, что Роберту Трампу было 72 года, а накануне его госпитализировали с серьезным диагнозом", однако не уточнялось, с каким именно.

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Напомним, в июне Роберт Трамп пытался через суд заблокировать выпуск книги племянницы Дональда Трампа. В частности, он подал иск с требованием запретить публикацию книги, которую написала племянница главы Белого дома Мэри Трамп "Слишком много и никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного мужчину в мире" из-за того, что она якобы нарушает соглашение о конфиденциальности.

 

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