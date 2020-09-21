В США умер бывший гендиректор PepsiCo, который угостил пепси-колой Хрущева

Дональд Кендалл Фото из открытых источников

Дональд Кендалл занимал должность гендиректора PepsiCo 23 года

В 99 лет в США скончался бывший генеральный директор PepsiCo Дональд Кендалл. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Дональд Кендалл занимал пост гендиректора PepsiCo 23 года и ушел на пенсию в 1986 году. Однако, даже после этого оставался "доверенным советником" руководителей компании.

При его правлении, компания выбилась в одну из крупнейших и самых успешных представительниц сферы потребительских товаров, а продажи выросли почти в 40 раз. В то время компания запустила свою известную рекламную кампанию под названием "поколение Pepsi".

Следует отметить, что именно благодаря Кендаллу напиток Pepsi появился в СССР. Во время американской выставки в Москве в 1959 году, он угостил первого секретаря ЦК КПСС Никитой Хрущевым его первой колой. Через 14 лет напиток начали производить и продавать в Союзе.

Напомним, недавно американский адвокат, филантроп и отец основателя корпорации Microsoft Билл Гейтс-старший умер на 95-м году жизни в своем доме в пригороде Сиэтла.