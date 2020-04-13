В США умер друг Трампа и спонсор республиканцев, - СМИ

Бизнесмен скончался в субботу, 11 апреля

"Стэнли Чера, известный застройщик в Нью-Йорке и спонсор республиканцев, который был соучредителем Crown Acquisitions, умер 11 апреля от осложнений, связанных с COVID-19", - говорится в сообщении.

Справка:

Стэнли Чера родился 22 октября 1942 года в Бруклине, Нью-Йорк в сирийской еврейской семьи.

В 1947 году его отец Исаак Чера открыл розничный магазин под названием Young World в Бруклине. Позже семья приобрела здание и вырастила Young World в сеть.

В 1980-х годах Чера (тогда отвечал за семейную компанию) начала приобретать недвижимость в Нью-Йорке сначала в качестве партнера, а потом в 2000-х годах в качестве ведущего застройщика.

Стэнли Чера дружил с президентом США Дональдом Трампом. По данным Федеральной избирательной комиссии, с 2016 по 2019 год Чера пожертвовал 402,8 млн долларов организациям, которые занимаются поддержкой президентства Трампа.

Также его компания Chera's Crown Acquisitions подписала несколько соглашений в 2008 году с зятем американского президента и старшим советником Белого Дома Джаредом Кушнером.

Чера также представлял Трампа на параде в День ветеранов в Нью-Йорке в ноябре 2019 года, назвав президента "своим дорогим другом".

Напомним, по состоянию на утро 13 апреля в мире коронавирусом заболела 1 850 527 человек, умерло — 114 245 человек, выздоровели — 430 527 пациентов. В частности, в Штатах, которые являются лидером по количество заболеваний, подтвердили 557 590 случаев коронавируса, с которых умерли - 22 109 человек, а выздоровели - 41 831 пациентов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп ввел режим стихийного бедствия сразу в 50 штатах - это впервые, когда подобный режим объявляют на всей территории.