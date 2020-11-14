В США суды отклонили ряд исков Трампа о голосовании в трех штатах

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

Иски Трампа не удовлетворили в Пенсильвании, Аризоне и Мичигане

В США суды отклонили ряд исков штаба кандидата в президенты Дональда Трампа насчет якобы проблем с голосованием в нескольких штатах. Об этом сообщает Washington Post.

Отмечается, что речь идет о штатах Пенсильвания, Аризона и Мичиган. В частности, в Пенсильвании было отклонено шесть отдельных исков, которые касались около 9 тысяч бюллетеней, присланных по почте. Судья заявил, что избиратели ничего не нарушили, не указав на конверте обратный адрес, потому что в инструкции этого не требовалось. В других случаях судья сказал, что штаб не заявлял о наличии доказательств мошенничества с бюллетенями.

В то же время в Мичигане наблюдатели от "республиканцы" требовали отложить объявление результатов в Детройте. Однако судья отклонил эти обвинения и сказал, что не увидел убедительных доказательств фальсификаций и якобы ненадлежащих действий работников участка.

В Аризоне юристы Трампа сами признали, что их иск принципиально не повлияет на результаты президентских выборов, поскольку там кандидат Джо Байден опережает Трампа на 11 тысяч голосов. При этом две юридические компании передумали сопровождать иски кампании Дональда Трампа.

Несмотря на это, в штате Джорджия сегодня, 14 ноября, начинают ручной пересчет 5 миллионов бюллетеней. По словам госсекретаря штата Брэда Раффенспергера, он не ожидает существенного изменения результата, поскольку там Байден опередил Трампа на 14 тысяч голосов.

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Напомним, недавно государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что вскоре состоится плавная передача власти второй администрации Дональда Трампа. В то же время там отметили, что голоса еще считают.