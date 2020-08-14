В США создадут группу из военных для изучения НЛО

В США намерены более детально изучить обнаруженные НЛО Фото из открытых источников

Курировать проект будет первый заместитель министра обороны Дэвид Норквист

В Соединенных Штатах Америки военное ведомство формирует группу для расследования и изучения феномена неопределенных летательных объектов (НЛО), с которыми в течение последних лет сталкивались летчики воздушных сил. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, через несколько дней в США официально представят созданную группу. По предварительной информации, курировать ее будет первый заместитель министра обороны Дэвид Норквист.

К слову, ранее темой НЛО занимался отдел специальных расследований ВВС США.

Заметим, члены Конгресса и Пентагона уже давно выражают беспокойство по поводу появления НЛО, которые пролетали над военными базами США. По их словам, это представляет опасность для военных реактивов. Однако, пока нет единого мнения относительно их происхождения.

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Напомним, недавно в Соединенных Штатах заявили о намерении раскрыть часть собранных секретных данных относительно изучения неопределенных летательных объектов.

В частности, глава сенатского комитета Марк Рубио выразил обеспокоенность выявленными НЛО и заявил, что это может быть свидетельством "технологического скачка Китая или России, или какого-то другого противника".

Ранее Министерство обороны Соединенных Штатов Америки официально обнародовало данные о восьми случаях встречи своих военных пилотов с НЛО.