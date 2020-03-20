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В США создали мягкого робота, который меняет форму

Технология представляет собой трубку, проходящую через три механизма, сжимающих ее в треугольник

stanford

Инженеры Стэнфорда создали мягкого робота, который меняет форму. Об этом сообщается на сайте университета со ссылкой на работу, опубликованную в Science Robotics.

В простейшей версии робот представляет собой трубку, проходящую через три механизма, сжимающих ее в треугольник.

stanford


При этом стоит отметить, что хотя форма робота может существенно меняться, общая длина ребер постоянна.

В настоящее время создатели технологии экспериментируют с разными формами и изучают возможность погружать робота в воду, чтобы понять, сможет ли он плавать.

Потенциально мягкого робота можно использовать в работе срочных служб при стихийных бедствиях, а также отправлять его на другие планеты, где он мог бы преодолевать сложные препятствия в незнакомой окружающей среде.

Как сообщалось, ранее в китайском университете имени Ци Джиатонга ученые создали роботов, которые могут определять высокую температуру тела сразу у нескольких лиц с целью выявления коронавируса в городах с большим скоплением людей. 

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