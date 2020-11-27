В США создали анализ крови, выявляющий 50 видов рака, теперь очередь за испытаниями

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Испытания будут проводить в США и Великобритании

Национальная служба здравоохранения Великобритании начала подготовку к масштабным испытаниям разработанного в США нового метода анализа крови на рак, который, как ожидается, позволит выявлять 50 типов злокачественных опухолей. Об этом сообщает ВВС News Украина.

Согласно сообщению, пройти тестирование предложат 165 тысячам жителей Англии. Если метод окажется эффективным, то к 2024 году пройти тестирование смогут примерно миллион британцев.

Кроме этого, испытания также проведут в США, но в несколько меньшем масштабе, будет отобрано около 6200 волонтеров в возрасте от 50 лет. В стране тест тоже будет доступен до 2021 года, но за деньги.

Известно, что тест Galleri, как и его аналоги, которые находятся в стадии разработки, действует на молекулярном уровне, что позволяет замечать многие виды рака до того, как появляются симптомы. Окончательные выводы испытаний по методу сделают к 2023 году.

"Если мы получим возможность с помощью простого анализа крови определять наличие около 50 видов рака, включая рак яичников и поджелудочной железы, которые к моменту появления симптомов уже очень сложно лечить, то для тысяч раковых пациентов, которые каждую неделю проходят процедуры лечения, это будет значить очень много", - говорит глава службы здравоохранения сэр Саймон Стивенс.

Как отмечается, в Великобритании возможность первыми пройти тест получат граждане в возрасте от 50 до 79 лет и несколько тысяч пациентов английских больниц, в которых врачи выявят симптомы онкологии. Также в службе охраны здоровья говорят, что благодаря новому методу процент случаев рака, что обнаруживают у британцев на ранних стадиях, можно будет повысить с половины до 75%.

Напомним, ранее британская компания Imspex Diagnostics разработала дыхательный тест, который может диагностировать коронавирус COVID-19 и отличить его от других инфекций в течение нескольких секунд, а не часов, как это было раньше