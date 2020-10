В США рок-группа провела концерт в пластиковых шарах, чтобы защититься от коронавируса

В пластиковых сферах находились музыканты и почти сто фанатов

В США в штате Оклахома рок-группа Flaming Lips сыграл концерт в пластиковых шарах, чтобы уберечься от коронавируса. Об этом сообщает CNN.

Такой способ защиты от коронавируса нарисовал фронтмен группы Flaming Lips Уэйн Койн в своем эскизе. Это он сделал еще в начале карантина. "Я сделал небольшой рисунок... нарисовал The Flaming Lips, выступающую в 2019 году. На нем я был единственным человеком в "космическом" шаре, а все остальные просто нормальные. Затем я сделал еще один рисунок из The Flaming Lips, которые играют концерт в 2020 году. Сценарий – такой же, но в шарах и я, и все остальные", – сказал Койн.

После концерта фронтмен отметил, что ему понравилось, как все выглядело, ведь таким способом фанаты могли демонстрировать все эмоции, при этом не рискуя кого-то заразить.

Для тестирования "пузырьковой" идеи к концерту пригласили ограниченное количество поклонников.

