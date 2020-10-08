В США состоялись дебаты между кандидатами в вице-президенты: О чем говорили

Главной темой дискуссии стал коронавирус

Дебаты между кандидатами в вице-президенты США Камалой Харрис и Майком Пенсом Brian Snyder / Reuters

В США состоялись дебаты между кандидатами в вице-президенты страны Майком Пенсом от Республиканской партии и Камалой Харрис от демократов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что главной темой дискуссии была политика правительства в отношении коронавируса. В частности, Харрис заявила о преуменьшении республиканцами важности пандемии коронавируса, из-за которой умерли более 211 тыс. американцев. Кандидат от Демократической партии заявила, что тем самым "американский народ стал свидетелем крупнейшего провала президентской администрации в истории страны", а Трамп и Пенс якобы украли право на переизбрание демократов.

В то же время Пенс защищал действия администрации Трампа и пообещал предоставление доступа американцам к вакцине против COVID-19 уже до конца текущего года.

Также кандидаты спорили относительно проявлений расизма и правоохранителей. Важно, что Пенс поддержал полицию, а Харрис раскритиковала президента США Дональда Трампа за его отказ "осудить сторонников господства белых" во время дебатов с кандидатом Джозепом Байденом.

Кроме того, кандидат от Демократической партии обвинила Трампа в том, что он имеет "долги на 400 миллионов долларов". "Было бы хорошо знать, кому президент США - главнокомандующий - должен деньги, потому что американский народ имеет право знать, что влияет на решение президента", – сказала Харрис.

Также Трамп подвергся критике со стороны Харрис в якобы приверженности к авторитарным лидерам. Среди прочего она отметила, что президент больше прислушивается к главе РФ Владимиру Путину, чем к словам разведывательного сообщества США.

В свою очередь, Пенс похвалил действия президента Штатов по "Исламскому государству" и ликвидации лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

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Напомним, недавно кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что готов провести дебаты с действующим лидером Дональдом Трампом, у которого обнаружили коронавирус, если это безопасно. Следующая дискуссия запланирована на 15 октября в Майами.