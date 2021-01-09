В США сообщили о возможном появлении "американского" штамма коронавируса

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Новый штамм болезни может быть на 50% более заразным

В США мог появиться новый, более заразный штамм коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает CNN со ссылкой на доклад профильной рабочей группы Белого дома.

Отмечается, что новый штамм болезни может быть на 50% более заразным. "Этот осенне-зимний всплеск почти вдвое превысил уровень заболеваемости в весенне-летний период. Это ускорение может свидетельствовать о новом штамме коронавируса в США в дополнение к "британскому" штамму, который уже распространился в нашем обществе", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Соединенных Штатах арестовали фармацевта, которого обвиняют в умышленном изъятии из холодильника более 500 доз коронавирусной вакцины. Тогда 57 людям сделали прививку препаратом прежде, чем поняли, что вакцина испорчена.

Ранее сообщалось, что в Украине ученые из вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья зафиксировали 5 различных штаммов коронавируса. При этом "британской" мутации SARS-CoV-2 не нашли.