В США снимут продолжение сериала "Секс в большом городе", но без одной из звездных актрис

Сериал "Секс в большом городе" Фото из открытых источников

Серия продлится около 30 минут

Стриминговый сервис НВО Мах заявил о возвращении на экраны культового сериала "Секс в большом городе", однако в съемках продолжения будет участвовать не весь состав главных героинь. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Согласно сообщению, сиквел будет снят в формате минисериала, он выйдет под названием And Just Like That... и будет содержать 10 эпизодов.

В продолжении мы увидим Сару Джессику Паркер (Керри), Кристин Дэвис (Шарлотта) и Синтию Никсон (Миранда), однако Ким Кэтролл (Саманта) не будет участвовать в проекте. Она давно враждовала с Паркер, а в октябре 2017 года заявила, что не хочет снова играть ту же роль.

Как отмечается, съемки сериала начнутся в конце весны в Нью-Йорке. Режиссеры планируют снять 10 получасовых серий, которые расскажут о дружбе трех женщин, когда им за 50 лет. Дата премьеры пока неизвестна.

