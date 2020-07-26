В США скончался ведущий известного шоу "Кто хочет стать миллионером"

Ведущий Регис Филбин Фото из открытых источников

Его сердце остановилось на 89-м году жизни

В Соединенных Штатах скончался легендарный ведущий Регис Филбин, который, в частности, работал на известном шоу "Как стать миллионером". Об этом сообщает CNN.

Согласно сообщению, 88-летний ведущий отошел в вечность в субботу, печальной новостью поделилась семья Филбина.

"Мы глубоко скорбим по поводу того, что наш любимый Регис Филбин умер минувшей ночью от естественных причин, за один месяц до своего 89-го дня рождения", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, семья и друзья поблагодарили поклонников ведущего за невероятную поддержку на протяжении его 60-летней карьеры и попросили немного времени, чтобы побыть в одиночестве и погрустить за потерей.

Известно, что Регис Френсис Ксавье Филбин родился в Нью-Йорке 25 августа 1931 года. Он начал свою деятельность в шоу-бизнесе на телеканале NBC в "The Tonight Show".

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