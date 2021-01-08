live
Новости » Мир Читати новину українською

В США скончалась звезда "Полицейской академии"

Мэрион Рэмси Фото из открытых источников

По словам агента, актриса умерла от непродолжительной болезни

В возрасте 73 года умерла американская актриса Мэрион Рэмси, сыгравшая полицейскую Лаверн Хукс в серии фильмов "Полицейская академия". Об этом пишет Variety, со ссылкой на агента актрисы Роджера Пола.

По словам Пола, актриса умерла от непродолжительной болезни. При этом он не стал уточнять, что это конкретно за болезнь.

За свою карьеру Рэмси сыграла в более чем 25 картинах. Самыми запоминающему из них стали шесть фильмов серии "Полицейская академия", а также сериалы "Беверли-Хиллз 90210" и "Семейка Адамс".

Новости по теме: От коронавируса умер звезда легендарного фильма "Человек-амфибия"

Напомним, в воскресенье, 3 января, умерла американская актриса Таня Робертс, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме "Вид на убийство". Что послужило причиной трагедии, на данный момент неизвестно.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Британии установили новый рекорд заболеваемости COVID-19 - впервые более 60 тыс. случаев Британский суд отказал в экстрадиции Джулиана Ассанжа в США В Великобритании нашли руины села железного века В Великобритании орнитолог обнаружил самый большой клад кельтских монет

программы канала ZIK

Женщина выбросила ребенка из окна. Города отказываются от локдауна. Протесты в США | #Новости | 07.01.21
Дуэт
Знакомство с Зеленским. Работа депутата / Александр Качура / новогоднее интервью на телеканале ZIK
Майдан. Дружба с Тимошенко и Ющенко | Евгений Червоненко | Новогоднее интервью на телеканале ZIK
Авто, скорость и политические амбиции | Александр Дубинский | Новогоднее интервью на телеканале ZIK
Работа в офисе Президента и планы на будущее / Юлия Мендель / новогоднее интервью на телеканале ZIK