В США скончалась звезда "Полицейской академии"

Мэрион Рэмси Фото из открытых источников

По словам агента, актриса умерла от непродолжительной болезни

В возрасте 73 года умерла американская актриса Мэрион Рэмси, сыгравшая полицейскую Лаверн Хукс в серии фильмов "Полицейская академия". Об этом пишет Variety, со ссылкой на агента актрисы Роджера Пола.

По словам Пола, актриса умерла от непродолжительной болезни. При этом он не стал уточнять, что это конкретно за болезнь.

За свою карьеру Рэмси сыграла в более чем 25 картинах. Самыми запоминающему из них стали шесть фильмов серии "Полицейская академия", а также сериалы "Беверли-Хиллз 90210" и "Семейка Адамс".

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