В США сделали в 6 раз меньше прививок против COVID-19, чем планировали до конца года

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Всего в Штатах рассчитывали на вакцинацию 20 миллионов граждан

В США до конца декабря вакцинировались против коронавирусной болезни COVID-19 2,8 миллиона человек, что в шесть раз меньше запланированного количества. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что изначально в стране рассчитывали на вакцинацию 20 миллионов человек до конца 2020 года и считали это реалистичной целью. Однако сейчас в Штаты отправлено лишь 14 миллионов доз вакцин производства компаний Pfizer и Moderna.

В то же время один из представителей регионального медицинского департамента в комментарии журналистам заявил, что на местах не хватает федерального финансирования. В связи с этим невозможно нанять достаточное количество персонала для вакцинации.

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Напомним, недавно компания Moderna вместе с партнерами начала распространять в США вторую утвержденную в стране вакцину от коронавирусной болезни COVID-19. В начале января американское правительство планирует доставить в различные штаты страны около 20 миллионов доз препаратов от Pfizer и Moderna.