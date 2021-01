В США самолет упал на жилой дом, три человека погибли

Жертвами катастрофы стали пилот и двое пассажиров самолета

В США легкомоторный самолет врезался в жилой дом, в результате чего погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщает CNN.

Авиакатастрофа произошла в штате Мичиган, в городке Лион, примерно в 60 километрах от Детройта. По предварительной информации, в результате падения самолета погибли три человека, находившиеся на борту воздушного судна: пилот и двое пассажиров.

Отмечается, что после падения самолет загорелся, а через некоторое время пламя перекинулось на дом. Однако семья из пяти человек, проживающая в доме, не пострадала.

Причины падения самолета и другие обстоятельства катастрофы устанавливаются.

Lyon Township - 576000 Block of Russet, plane crashes into a home and bursts into flames. Homeowners are out safe. Unknown injuries on the pilot. #breaking #planecrash #BREAKING_NEWS



: Jesse Cane pic.twitter.com/sBuaL7vkWD