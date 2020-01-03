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В США самолет упал на жилой дом, три человека погибли

После падения самолет загорелся twitter.com/detroitnews

Жертвами катастрофы стали пилот и двое пассажиров самолета

В США легкомоторный самолет врезался в жилой дом, в результате чего погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщает CNN

Авиакатастрофа произошла в штате Мичиган, в городке Лион, примерно в 60 километрах от Детройта. По предварительной информации, в результате падения самолета погибли три человека, находившиеся на борту воздушного судна: пилот и двое пассажиров.

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Отмечается, что после падения самолет загорелся, а через некоторое время пламя перекинулось на дом. Однако семья из пяти человек, проживающая в доме, не пострадала. 

Причины падения самолета и другие обстоятельства катастрофы устанавливаются. 

Напомним, недавно в штате Алабама (США) военный самолет упал вблизи жилых домов, в результате чего погибли по меньшей мере два человека. 

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