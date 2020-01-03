В США самолет упал на жилой дом, три человека погибли
Жертвами катастрофы стали пилот и двое пассажиров самолета
В США легкомоторный самолет врезался в жилой дом, в результате чего погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщает CNN.
Авиакатастрофа произошла в штате Мичиган, в городке Лион, примерно в 60 километрах от Детройта. По предварительной информации, в результате падения самолета погибли три человека, находившиеся на борту воздушного судна: пилот и двое пассажиров.
Отмечается, что после падения самолет загорелся, а через некоторое время пламя перекинулось на дом. Однако семья из пяти человек, проживающая в доме, не пострадала.
Причины падения самолета и другие обстоятельства катастрофы устанавливаются.
Lyon Township - 576000 Block of Russet, plane crashes into a home and bursts into flames. Homeowners are out safe. Unknown injuries on the pilot. #breaking #planecrash #BREAKING_NEWS— Macomb County Scanner (@Macomb_Scanner) January 2, 2021
: Jesse Cane pic.twitter.com/sBuaL7vkWD
Напомним, недавно в штате Алабама (США) военный самолет упал вблизи жилых домов, в результате чего погибли по меньшей мере два человека.