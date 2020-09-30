В США российского хакера приговорили к 7 годам лишения свободы

Радио Свобода

Приговор вынес судья федерального суда США в Сан-Франциско 29 сентября

Россиянина Евгения Никулина приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы по обвинению в хакерском взломе LinkedIn, DropBox и других интернет-компаний, передает "Радио Свобода".

Судья отметил, что приговор о 88 месяцев тюремного заключения учитывает те четыре года, которые Никулин провел за решеткой в ожидании приговора. Судья также отметил, что у Никулина есть 10-летняя дочь в России и что его мать может не прожить достаточно долго, чтобы он снова ее увидел. Его адвокат Валерий Нечай сказал, что за последние годы она перенесла четыре операции на позвоночнике и три инсульта.

Приговором Никулина завершился почти четырехлетний процесс, начавшийся с его неожиданного ареста в Чешской Республике в октябре 2016 года.

Прокуратура требовала для Никулина до 12 лет тюремного заключения после того, как в июле федеральное жюри признало его виновным по девяти пунктам обвинения во взломе нескольких крупных американских социальных сетей.

Адвокаты Никулина просили судью смягчить ему приговор, учитывая жестокое с ним обращение в детстве со стороны его отца, а также самоубийство его старшего брата. Они просили приговорить его к сроку заключения, который бы соответствовал тому, что он уже находился под арестом с момента задержания в Праге.

Никулин, экстрадированный в США спустя 17 месяцев после ареста, стал объектом преследования правоохранительных органов США в рамках многолетней кампании по аресту некоторых из самых известных российских хакеров и подозреваемых в киберпреступлениях. Более 10 человек были арестованы в разных странах. Москва в ответ обвинила Вашингтон в "охоте" на российских граждан.

Кампания подорвала многолетнее сотрудничество между правоохранительными органами США и российской разведкой из различных кіберініціатив. Однако это также дало представление о том, как российские спецслужбы, в том числе и ФСБ, якобы использовали хакеров в рамках своих операций, включая усилия, задокументированные разведкой США и комитетами Конгресса США, для вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году.

Ранее сообщалось, что в Греции суд приговорил двух российских моряков к 300 годам колонии по обвинениям в перевозке нелегальных мигрантов.