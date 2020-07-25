В США решились обнародовать секретные данные об НЛО

Фото из открытых источников

После разрешения разведки информация может быть опубликована не ранее, чем через полгода

В Соединенных Штатах Америки решились раскрыть часть собранных секретных данных относительно изучения неопределенных летательных объектов (НЛО). Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на доклад Комитета по разведке Сената США.

Так, сначала группа специалистов планирует стандартизировать данные и отчеты о наблюдении за летающими объектами. После чего, в течение шести месяцев, будут обнародованы некоторые из полученных выводов.

Отмечается, что глава сенатского комитета Марко Рубио выразил обеспокоенность летающими объектами, которые время от времени появляются над военными базами США и местами военных учений. В частности, сенатор обеспокоен тем, что объекты, которые зафиксировали в небе, могли быть свидетельством "технологического скачка Китая или России, или какого-то другого противника".

Новости по теме: Япония разработает алгоритм действий на случай встречи с НЛО

Тогда как сотрудник программы Эрика Дэвиса рассказал, что проводил закрытый брифинг для Минобороны по вопросу поиска "транспортных средств не из этого мира, которые не были сделаны на Земле".

Новости по теме: Какое значение имеют опубликованные Пентагоном видео с НЛО для мировой общественности?

Напомним, ранее американское военное ведомство рассекретило видео 2004 и 2015 годов, на которых зафиксировали неопознанные летающие объекты. Это зернистые видеозаписи, которые изображают "непонятные воздушные явления".

Позже Министерство обороны Соединенных Штатов Америки официально обнародовало данные еще о восьми случаях встречи своих военных пилотов с НЛО.