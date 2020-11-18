В США разрешили полеты Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф

Boeing 737 MAX Фото - из открытых источников

Воздушные суда вернут к эксплуатации

В США Федеральное управление гражданской авиации разрешило возобновление полетов Boeing 737 MAX после катастроф самолетов в Индонезии и Эфиопии. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что воздушные суда американской компании вернут к эксплуатации. "Самолеты Boeing 737-8 и 737-9 (вместе именуемые 737 MAX): возврат к эксплуатации", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2018 года пассажирский самолет Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение через 13 минут после взлета. На борту были 188 человек, никто из которых не выжил. Тогда причинами падения назвали проблемы в системе управления, возникшие после взлета.

В марте 2019 года в Эфиопии потерпел крушение авиалайнер компании Ethiopian Airlines. Boeing 737 MAX 8 через несколько минут после взлета исчез с радаров. Возможной причиной аварии считали проблемы, возникшие сразу после вылета самолета из аэропорта. Погибло 157 человек.

После этого полеты Boeing 737 MAX запретили в США, некоторых государствах Евросоюза, Украине и многих других странах.

В конце прошлого года стало известно, что компания Boeing прекратит выпуск самолетов Boeing 737 MAX с января 2020 года. Предприятие сконцентрировало свою работу на доставке примерно 400 Boeing 737 MAX, которые уже были в резерве компании.