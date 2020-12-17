В США разрешат продавать тесты на коронавирус в магазинах

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Стоимость теста составит около 30 долларов

Администрация США по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) официально утвердила экспресс-тест на COVID-19, который вскоре появится в магазинах страны. Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что тест позволят для использования детям от двух лет, включая и тех, у кого нет симптомов, а его стоимость составит около 30 долларов. "Это утверждение очень важно в тестировании на COVID-19. FDA позволит продавать тест в таких местах, как аптеки. Пациент может купить тест, взять мазок из носа, провести тест и узнать о его результатах уже через 20 минут", – сказал представитель FDA Стивен Хан.

Разработчиком теста является австралийская компания Ellume, которая планирует произвести более 3 млн единиц продукта уже в январе. Тест будет использовать специальный анализатор, который будет соединяться с приложением на смартфоне, куда будет передавать результаты.

Для проведения теста необходимо будет ввести почтовый индекс и дату рождения. Кроме того, будет доступна функция уведомления результатов в органы здравоохранения.

Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 начнут тестировать всех, кто имеет какие-либо признаки респираторного заболевания. По его словам, в Украине будут делать не менее 1 миллиона тестов в месяц.