В США разбился пассажирский самолет, есть погибшие

Авиакатастрофа в США Фото из открытых источников

Погибли четыре человека в возрасте от 35 до 62 лет

В штате Юта, США, потерпел крушение маленький пассажирский самолет, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает телеканал abc4.

Как отмечается, авиакатастрофа произошла утром 3 июля в каньоне American Fork. Основная версия аварии пока устанавливается. Однако, один из свидетелей отметил, что видел, как самолет начинал поворачиваться в воздухе, после чего воздушное судно исчезло из поля зрения, и было слышно громкий удар. Через некоторое время на месте катастрофы правоохранители обнаружили тела четырех человек, которых удалось идентифицировать.

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Так, жертвами определены двое человек 35 лет, мужчина 62 лет и 60-летняя женщина.

Сейчас авиакатастрофа расследуется Национальным советом безопасности на транспорте, а также Федеральным авиационным управлением США.

Напомним, недавно в Индонезии, в провинции Центральная Ява, потерпел крушение военный вертолет МИ-17. В результате погибли четверо военнослужащих, еще пятеро получили различного рода травмы.